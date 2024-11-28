ISU отстранил американского фигуриста Десятова из-за дела о сексуальном насилии

Международный союз конькобежцев (ISU) временно отстранил от турниров американского фигуриста Ивана Десятова .

В сентябре 21-летняя эстонская фигуристка Солен Мазинг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. В СМИ появилась информация, что она обвиняет Десятова, которого в октябре отстранил Американский центр безопасности спорта (SafeSport).

В свою очередь Совет ISU также рекомендовал всем членам организации распространить отстранение на все виды деятельности и соревнования, которые находятся под их эгидой.

«ISU по-прежнему стремится поддерживать безопасную и уважительную для всех участников среду, а также активно защищать спортсменов от абьюза, домогательств и эксплуатации. Рассчитываем на поддержку сообщества фигурного катания в соблюдении этих принципов. Защищать фигуристов и участников – обязанность каждого», – заявили в пресс-службе ISU.

Десятову 23 года, он родился в Москве. С 2022 года начал выступать в танцах на льду с Изабеллой Флорес за США.

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