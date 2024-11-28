Глава Самарской области о собрании клубов РПЛ по вопросу коррупции в судействе: «Разочарован. Ожидал перехода на новый уровень чистоты и честности. Ничего, верим в чистый спорт, он победит!»
Во вторник губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
Тема обсуждалась сегодня на общем собрании клубов РПЛ.
«Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, приняли резолюцию, что все хорошо.
Просили меня передать им факты. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать.
Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможность перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Верим в чистый спорт, он победит!» – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
«А еще эти премии...» Созвали экстренную встречу в РПЛ, обращение в органы было: самарское дело о коррупции шумит
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