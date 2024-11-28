Отстраненный из-за секс-скандала тренер «Сибирских Снайперов» Берестов: «У всего есть две стороны. Переживаю, что моя семья может пострадать из-за этой ситуации»

Отстраненный тренер «Сибирских Снайперов» высказался о секс-скандале.

Ранее стало известно, что специалист клуба Olimpbet МХЛ по ОФП Вадим Берестов отправлял хоккеисту свои интимные фотографии и приглашал его к себе в номер.

«Сибирь » подала на тренера заявление в правоохранительные органы г. Новосибирска.

«Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны.

Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья», – прокомментировал отстранение тренер «Сибирских Снайперов» по ОФП Вадим Берестов .

Депутат Свищев о секс-скандале с тренером в «Сибирских Снайперах»: «Судить по всей строгости закона. Нужно выяснить, как этот человек попал в клуб, кто его нанял. Призываю не молчать»