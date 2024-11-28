  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Отстраненный из-за секс-скандала тренер «Сибирских Снайперов» Берестов: «У всего есть две стороны. Переживаю, что моя семья может пострадать из-за этой ситуации»
14

Отстраненный из-за секс-скандала тренер «Сибирских Снайперов» Берестов: «У всего есть две стороны. Переживаю, что моя семья может пострадать из-за этой ситуации»

Отстраненный тренер «Сибирских Снайперов» высказался о секс-скандале.

Ранее стало известно, что специалист клуба Olimpbet МХЛ по ОФП Вадим Берестов отправлял хоккеисту свои интимные фотографии и приглашал его к себе в номер.

«Сибирь» подала на тренера заявление в правоохранительные органы г. Новосибирска.

«Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны.

Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья», – прокомментировал отстранение тренер «Сибирских Снайперов» по ОФП Вадим Берестов.

Депутат Свищев о секс-скандале с тренером в «Сибирских Снайперах»: «Судить по всей строгости закона. Нужно выяснить, как этот человек попал в клуб, кто его нанял. Призываю не молчать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСибирь
logoМХЛ
logoСпорт-Экспресс
происшествия
Вадим Берестов
logoКХЛ
logoСибирские Снайперы
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о секс-скандале с тренером в «Сибирских Снайперах»: «Судить по всей строгости закона. Нужно выяснить, как этот человек попал в клуб, кто его нанял. Призываю не молчать»
35сегодня, 12:31
КХЛ о скандале в «Сибирских Снайперах»: «На сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы, он отстранен. Лига готова оказать поддержку «Сибири»
2сегодня, 11:59
Тренер «Сибирских Снайперов» Берестов отправлял игроку свои интимные фото, приглашал его в номер. Специалист отстранен от команды
60сегодня, 10:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг о 2:3 с «Адмиралом»: «Такие игры поднимают рейтинг хоккея. Больше детишек пойдут в хоккейные школы, придет больше спонсоров, инвесторов – интересно всем»
3 минуты назад
Ротенберг об удалениях СКА: «Нужен контроль эмоций, дисциплина. Если есть совесть, игрок не допустит подобных ошибок в будущем. Игроки должны думать о команде»
1333 минуты назад
КХЛ. СКА проиграл «Адмиралу», «Салават» примет «Витязь», «Автомобилист» – «Авангард», «Динамо» против ЦСКА, «Локомотив» – «Трактор»
9244 минуты назад
Купер – 8-й тренер в истории НХЛ с 900+ матчами регулярки во главе одной франшизы. У «Тампы» 536 побед на отрезке
253 минуты назад
Депутат Свищев о секс-скандале с тренером в «Сибирских Снайперах»: «Судить по всей строгости закона. Нужно выяснить, как этот человек попал в клуб, кто его нанял. Призываю не молчать»
35сегодня, 12:31
СКА потерпел 7-е поражение в 10 последних матчах. Команда Ротенберга – 4-я на Западе
61сегодня, 12:16
КХЛ о скандале в «Сибирских Снайперах»: «На сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы, он отстранен. Лига готова оказать поддержку «Сибири»
2сегодня, 11:59
Ротенберг заменил Мойсевича на Плешкова после первого послематчевого буллита в игре с «Адмиралом». СКА проиграл 2:3
28сегодня, 11:54
Артамонов о «Локомотиве»: «Против них невозможно играть, очень тяжело. Думаю, даже болельщики засыпают на трибунах. Я не критикую, у каждой команды свой подход»
19сегодня, 11:44
Георгиев вышел на 6-е место по победам среди вратарей в истории «Колорадо» и «Квебека»
7сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Сушинский о Ги Буше в «Авангарде»: «Команда играла неудачно, надо было что-то менять. Это будет не столько замена, сколько усиление»
6сегодня, 10:58
Алексей Терещенко: «Я не против иностранных тренеров в КХЛ, если это специалисты уровня Хартли. Помимо результата, они обучают, помогают развиваться»
2сегодня, 10:40
Гребенкин о болельщиках: «В Торонто люди приходят на матчи как на праздник, в Магнитке – именно посмотреть хоккей, а не поразвлекаться»
6сегодня, 09:59
Макеев об обмене из «Авангарда» в «Витязь»: «Я был словно в тумане. Для меня это как снег на голову. Все нежданно-негаданно произошло»
2сегодня, 09:54
ЦСКА выменял Малышева у «Динамо» на Зугана
3сегодня, 08:58
Холл забил 3 гола за матч впервые с 2013 года. Он 5-й игрок в истории НХЛ с перерывом между хет-триками в 10+ лет
6сегодня, 08:45
Линдгрен про гол в свои ворота: «Моя худшая ошибка, не знаю, о чем я думал. Ребята посмеялись над этим. Это один из моментов, когда у тебя два варианта: замкнуться в себе или сражаться»
4сегодня, 08:33
Терещенко о Кузнецове: «Не думаю, что Женя плохо играет. Его проблемы в некоторых матчах связаны с присущей лишь ему манерой действий на площадке»
сегодня, 07:49
Бедард прервал 12-матчевую безголевую серию, забив «Далласу». У него 4+12 в 22 играх сезона
3сегодня, 07:39
Президент «Динамо» об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он побил рекорд Гретцки. У нас с ним добрые и дружеские отношения. Мы постоянно находимся на связи»
2сегодня, 06:59