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Михаил Дегтярев: «Тех, кто сменил гражданство, осуждаю. К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе»

Михаил Дегтярев осудил российских спортсменов, сменивших гражданство.

«Я могу повторить свою позицию по нейтральным спортсменам – мы их не осуждаем, потому что нужно быть профессиональным атлетом, добиться высших результатов, чтобы иметь право говорить об этом.

Я не сторонник радикальных позиций, и всем, кто пытается рассуждать на эту тему, говорю «хватит». Ребята являются гражданами России, они от флага и гимна не отказывались, их его лишили. Возвращение атрибутов при победе наших спортсменов – это наша задача, но она больше юридическая и политическая.

Тех, кто сменил гражданство, осуждаю. К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
Министерство спорта России
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телевидение
Политика
НТВ
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