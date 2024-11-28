Михаил Дегтярев: «Тех, кто сменил гражданство, осуждаю. К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе»
Михаил Дегтярев осудил российских спортсменов, сменивших гражданство.
«Я могу повторить свою позицию по нейтральным спортсменам – мы их не осуждаем, потому что нужно быть профессиональным атлетом, добиться высших результатов, чтобы иметь право говорить об этом.
Я не сторонник радикальных позиций, и всем, кто пытается рассуждать на эту тему, говорю «хватит». Ребята являются гражданами России, они от флага и гимна не отказывались, их его лишили. Возвращение атрибутов при победе наших спортсменов – это наша задача, но она больше юридическая и политическая.
Тех, кто сменил гражданство, осуждаю. К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости