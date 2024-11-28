«Динамо» обратится в ЭСК из-за неудаления Ньямси за удар Тюкавину по лицу: «Показалось, что это вторая желтая»
«Динамо» обратится в ЭСК из-за неудаления Жерзино Ньямси в матче с «Локомотивом».
В четверг «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России обыграло «Локомотив» (1:0, 4:3 по пенальти).
На 70-й минуте Ньямси, у которого уже была желтая карточка, ударил Константина Тюкавина рукой по лицу, когда к ним летел мяч. Главный арбитр Павел Кукуян не зафиксировал фол со стороны защитника железнодорожников.
«Мы сегодня посмотрели эпизод, где Ньямси ударил в лицо Тюкавина.
Со стороны показалось, что это вторая желтая карточка, и мы будем подавать в ЭСК», – заявил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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