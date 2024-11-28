Лига Европы. «МЮ» примет «Буде-Глимт», «Тоттенхэм» против «Ромы», ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у РФШ

В Лиге Европы пройдут матчи 5-го тура.

ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова сыграет в гостях с РФШ , «Лацио » примет «Лудогорец », «Манчестер Юнайтед » – «Буде-Глимт», «Тоттенхэм » встретится дома с «Ромой».

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Лига Европы

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы