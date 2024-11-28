Лига Европы. «МЮ» примет «Буде-Глимт», «Тоттенхэм» против «Ромы», ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у РФШ
В Лиге Европы пройдут матчи 5-го тура.
ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова сыграет в гостях с РФШ, «Лацио» примет «Лудогорец», «Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт», «Тоттенхэм» встретится дома с «Ромой».
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Лига Европы
5-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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