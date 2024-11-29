«МЮ» одержал первую победу при Амориме – над «Буде-Глимт» в ЛЕ. Клуб не проигрывает после увольнения тен Хага: 4 победы и 2 ничьих

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу при Рубене Амориме.

Английская команда обыграла «Буде-Глимт » со счетом 3:2 в 5-м туре общего этапа Лиги Европы .

Это был второй матч португальского специалиста во главе манкунианцев. Первая игра – с «Ипсвичем» – закончилась ничьей со счетом 1:1.

1 декабря «Юнайтед » примет «Эвертон».

Также «МЮ» продлил серию без поражений после увольнения Эрика тен Хага: 4 победы, 2 ниьчих.