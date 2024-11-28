85-летний немец выдал себя за сотрудника «Спартака» и украл у «Остенде» 250 тысяч евро за трансфер Сакалы в 2018-м. Мужчина приговорен к 6 месяцам тюрьмы
85-летний немец приговорен к 12 месяцам тюремного заключения, половина из которых условно, за хищение крупной суммы денег у «Остенде», совершенное шесть лет назад.
Как передает VRT, в 2018 году бельгийский клуб вел переговоры со «Спартаком» о трансфере нападающего Фешна Сакалы.
Замбийский игрок должен был перейти в «Остенде» за 500 000 евро. Половину суммы необходимо было выплатить до 1 августа. В этот период клуб получил письмо с поддельного адреса электронной почты с запросом на оплату первой части суммы.
Адрес, с которого было отправлено сообщение, был похож на адрес юридического директора «Спартака». Клуб перевел деньги и только после этого заподозрил ошибку. «Остенде» обратился в полицию.
Выяснилось, что деньги поступили на счет немецкой компании, работающей в авиационной сфере. Следствие вышло на 85-летнего мужчину, который оказался владельцем данной компании.
Теперь мужчине предстоит вернуть всю сумму. Его фирма оштрафована на 8 000 евро, а сам он выплатит штраф в размере 2 400 евро.
Мужчина был заочно осужден за мошенничество, поскольку из-за проблем со здоровьем не смог присутствовать на заседании.
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