85-летний немец выдал себя за сотрудника «Спартака» и украл у «Остенде» 250 тысяч евро за трансфер Сакалы в 2018-м. Мужчина приговорен к 6 месяцам тюрьмы

В Германии осужден мошенник, выдававший себя за представителя «Спартака».

85-летний немец приговорен к 12 месяцам тюремного заключения, половина из которых условно, за хищение крупной суммы денег у «Остенде», совершенное шесть лет назад.

Как передает VRT, в 2018 году бельгийский клуб вел переговоры со «Спартаком» о трансфере нападающего Фешна Сакалы .

Замбийский игрок должен был перейти в «Остенде» за 500 000 евро. Половину суммы необходимо было выплатить до 1 августа. В этот период клуб получил письмо с поддельного адреса электронной почты с запросом на оплату первой части суммы.

Адрес, с которого было отправлено сообщение, был похож на адрес юридического директора «Спартака ». Клуб перевел деньги и только после этого заподозрил ошибку. «Остенде » обратился в полицию.

Выяснилось, что деньги поступили на счет немецкой компании, работающей в авиационной сфере. Следствие вышло на 85-летнего мужчину, который оказался владельцем данной компании.

Теперь мужчине предстоит вернуть всю сумму. Его фирма оштрафована на 8 000 евро, а сам он выплатит штраф в размере 2 400 евро.

Мужчина был заочно осужден за мошенничество, поскольку из-за проблем со здоровьем не смог присутствовать на заседании.