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«Хайденхайм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Челси» сыграет в гостях с «Хайденхаймом» в 4-м туре Лиги конференций.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Лиги конференций

Статистика Лиги конференций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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