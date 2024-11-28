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Тарасова сравнила допинг-дела Швентек и Валиевой: «Кому-то назначают дисквалификацию на месяц, а другим – на 4 года. Не любят нашу страну»

Тарасова сравнила допинг-дела фигуристки Валиевой и теннисистки Швентек.

Вторая ракетка мира из Польши Ига Швентек сдала положительный тест на триметазидин. Из-за этого же вещества в допинг-пробе ранее была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева – на 4 года.

Швентек отстранили на месяц ввиду «отсутствия существенной вины или халатности» со стороны спортсменки.

«Валиеву наказали вообще на всю оставшуюся жизнь. У них [антидопинговых организаций] нет никакой справедливости, их всех самих надо судить за такое неодинаковое отношение к спортсменам. Кому-то назначают дисквалификацию за это вещество всего на месяц, а другим – на четыре года.

Не любят они нашу страну. Это несправедливое отношение к нам. Непонятно, как с такой несправедливостью бороться, но бороться надо. Надо писать, кричать, делать что угодно», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoсборная России
logoКамила Валиева
logoдопинг
logoТатьяна Тарасова
женское катание
logoИга Швентек
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