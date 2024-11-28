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Винисиус, Месси, Роналду, Холанд, Ямаль, Мбаппе – финалисты премии игроку года от Globe Soccer Awards. Также названы претенденты на звание лучшего хавбека, форварда и молодого игрока

Определились финалисты в борьбе за приз игроку года от Globe Soccer Awards.

На награду претендуют: Джуд Беллингем («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус («Реал»), и Ламин Ямаль («Барселона»).

Лучшим игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards был назван Эрлинг Холанд.

В финал номинации на приз лучшему полузащитнику вышли: Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба – «Интер»), Джуд Беллингем, Тони Кроос, Федерико Вальверде (все – «Реал Мадрид»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»/«Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Флориан Виртц, Гранит Джака (оба – «Байер») и Витинья («ПСЖ»).

На приз лучшему форварду претендуют: Артем Довбик («Рома»), Фил Фоден («Ман Сити»), Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус («Реал»), Нико Уильямс («Атлетик») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Лучшим молодым игроком могут стать: Пау Кубарси (сборная Испании, «Барселона»), Алехандро Гарначо (сборная Аргентины, «Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер (сборная Турции, «Реал»), Кобби Майну (сборная Англии, «Манчестер Юнайтед»), Савио Морейра (сборная Бразилии, «Манчестер Сити»), Ламин Ямаль (сборная Испании, «Барселона) и Кенан Йылдыз (сборная Турции, «Ювентус»).

Вручение призов состоится 27 декабря в Дубае.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
logoСпортинг
logoАтлетико
logoРодриго
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logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoИнтер Майами
logoКоул Палмер
logoХарри Кейн
logoАдемола Лукман
logoсерия А Италия
logoЛаутаро Мартинес
logoЛионель Месси
logoВинисиус
logoМЛС
logoЛа Лига
logoЭрлинг Холанд
logoбундеслига Германия
logoМохамед Салах
logoБарселона
logoТони Кроос
logoКриштиану Роналду
logoЛамин Ямаль
logoЧелси
logoРеал Мадрид
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoпремьер-лига Англия
logoДжуд Беллингем
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logoРодри
logoНико Уильямс
logoХакан Чалханоглу
logoАртем Довбик
logoГранит Джака
logoБайер
logoНиколо Барелла
logoФилип Фоден
logoВитинья
logoДани Ольмо
logoФлориан Виртц
logoПСЖ
logoРома
logoФедерико Вальверде
logoАтлетик
logoКобби Майну
logoСборная Бразилии по футболу
logoАлехандро Гарначо
logoСборная Турции по футболу
logoПау Кубарси
logoАрда Гюлер
logoМанчестер Юнайтед
logoСавио Морейра
logoСборная Испании по футболу
logoКенан Йылдыз
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
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