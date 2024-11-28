Винисиус, Месси, Роналду, Холанд, Ямаль, Мбаппе – финалисты премии игроку года от Globe Soccer Awards. Также названы претенденты на звание лучшего хавбека, форварда и молодого игрока

Определились финалисты в борьбе за приз игроку года от Globe Soccer Awards.

На награду претендуют: Джуд Беллингем («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус («Реал»), и Ламин Ямаль («Барселона»).

Лучшим игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards был назван Эрлинг Холанд.

В финал номинации на приз лучшему полузащитнику вышли : Николо Барелла , Хакан Чалханоглу (оба – «Интер»), Джуд Беллингем, Тони Кроос, Федерико Вальверде (все – «Реал Мадрид»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»/«Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Флориан Виртц , Гранит Джака (оба – «Байер») и Витинья («ПСЖ»).

На приз лучшему форварду претендуют : Артем Довбик («Рома»), Фил Фоден («Ман Сити»), Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус («Реал»), Нико Уильямс («Атлетик») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Лучшим молодым игроком могут стать : Пау Кубарси (сборная Испании, «Барселона»), Алехандро Гарначо (сборная Аргентины, «Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер (сборная Турции, «Реал»), Кобби Майну (сборная Англии, «Манчестер Юнайтед»), Савио Морейра (сборная Бразилии, «Манчестер Сити»), Ламин Ямаль (сборная Испании, «Барселона) и Кенан Йылдыз (сборная Турции, «Ювентус»).

Вручение призов состоится 27 декабря в Дубае.