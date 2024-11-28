Родри о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «Не могу уважать это решение. В спорте важно побеждать, но еще больше я думаю о том, как проигрывать достойно»
Родри оценил решение «Реала» бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча».
Полузащитник «Манчестер Сити» получил приз лучшему футболисту года по версии France Football. Представители мадридского клуба бойкотировали мероприятие, узнав, что Винисиус Жуниор не станет лауреатом награды.
«Я не могу уважать это решение. В спорте и в жизни важно побеждать. Но еще больше я думаю о том, как проигрывать [достойно], и всегда говорю одно и то же – это был мой момент, я не хотел говорить о других.
Они не хотели находиться там. А я хотел быть со своим клубом, со своей семьей, с людьми, которые были там и аплодировали мне, это был фантастический момент», – сказал Родри в подкасте The Rest Is Football.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
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