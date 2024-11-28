Родри о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «Не могу уважать это решение. В спорте важно побеждать, но еще больше я думаю о том, как проигрывать достойно»

Родри оценил решение «Реала» бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча».

Полузащитник «Манчестер Сити » получил приз лучшему футболисту года по версии France Football. Представители мадридского клуба бойкотировали мероприятие, узнав, что Винисиус Жуниор не станет лауреатом награды.

«Я не могу уважать это решение. В спорте и в жизни важно побеждать. Но еще больше я думаю о том, как проигрывать [достойно], и всегда говорю одно и то же – это был мой момент, я не хотел говорить о других.

Они не хотели находиться там. А я хотел быть со своим клубом, со своей семьей, с людьми, которые были там и аплодировали мне, это был фантастический момент», – сказал Родри в подкасте The Rest Is Football.