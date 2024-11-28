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Ига Швентек сдала положительный допинг-тест на триметазидин

Ига Швентек сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Внесоревновательный анализ мочи, который Швентек сдала 12 августа 2024 года, показал положительный результат на триметазидин в низких концентрациях.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отправило Швентек предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил.

Анализ пробы B подтвердил результаты исследования пробы A.

Швентек заявила, что положительный тест был вызван загрязнением мелатонина – нерецептурного лекарства, произведенного и продаваемого в Польше. Швентек принимала его из-за джетлага и проблем со сном. ITIA после независимой экспертизы признало факт загрязнения и то, что в произошедшем нет «значительной вины или халатности» игрока.

Обнаружение подобного вещества влечет за собой обязательное временное отстранение. Швентек пропустила три турнира (Сеул, Пекин, Ухань), что было засчитано в срок отстранения; осталось восемь дней: она сможет выступать с 4 декабря. Кроме того, она будет лишена призовых за турнир в Цинциннати, который был следующим после даты положительного теста.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ITIA
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