«Локомотив» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Локомотив» примет «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

В первом матче железнодорожники обыграли бело-голубых со счетом 2:1.

Статистика Фонбет Кубка России