Российские пловцы могут пропустить чемпионат мира из-за отсутствия международных допинг-проб

Российские пловцы рискуют пропустить чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Подъехали новости прекрасные! Пловцы могут не попасть на ЧМ, ибо дедульки и бабульки снова все профукали.

В критериях допуска перечислено условие – четыре допинг-пробы, одна из которых – международная! На сегодняшний день у 23 заявленных и прошедших отбор (квалифицировавшихся) наших пловцов из основы и резерва нет ни одной международной пробы!

При этом дорожная карта была известна достаточно давно! Но никто ничего не делал. И виз нет еще.

Хорошо, что неравнодушные люди отгрузили волшебный пендель дедулькам, и все зашевелилось… Но можем не успеть, дедлайн второго декабря!

Олимпиаду профукали, профукаем и ЧМ? Что на все это скажет новое руководство Федерации водных видов?» – написал Губерниев в телеграм-канале.

По информации журналиста Сергея Лисина, в международные пулы допинг-тестирования World Aquatics включены лишь 19 российских пловцов.

«Гнев Дмитрия Губерниева понятен, без пробы, которую собирало ITA в интересах World Aquatics, действительно на ЧМ по водным видам нейтралам поехать нельзя. Забрать эти пробы ITA может только у тех спортсменов, которые включены в пулы тестирования World Aquatics, а там всего 19 человек. Про всех остальных ITA ничего не знает и пробы забрать не может, если только спортсмен не поедет на международный старт, где его протестируют.

Так что выбор нейтралов на ЧМ – из этих фамилий, не более. Если их протестируют до 2 декабря, конечно», – написал Лисин.

В регистрируемый пул World Aquatics на четвертый квартал 2024 года входят Татьяна Белоногофф, Евгения Чикунова, Михаил Доринов, Анна Егорова, Ника Годун, Владислав Гринев, Мария Каменева, Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Кирилл Мартынычев, Андрей Минаков, Марк Николаев, Евгений Рылов, Валерия Саламатина, Евгений Сомов, Арина Суркова, Дарья Трофимова, Дарья Константиновна Устинова и Андрей Жилкин.

Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.