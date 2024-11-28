Швентек о триметазидине в пробе: «Невероятно низкая концентрация запрещенного вещества, о котором я никогда не слышала, поставила под вопрос все, ради чего я упорно работала»

Ига Швентек высказалась о положительном допинг-тесте на триметазидин.

Швентек доказала, что запрещенное вещество оказалось в ее организме в результате загрязнения мелатонина. Ее отстранили на месяц, из которого ей осталось отбыть восемь дней.

«Наконец мне разрешено рассказать... Поэтому я хочу поделиться с вами тем, что стало самой страшной ситуацией в моей жизни.

В последние два с половиной месяца мне пришлось пройти через серьезное разбирательство ITIA, которое подтвердило мою невиновность.

Единственный положительный допинг-тест в моей карьере, показавший невероятно низкую концентрацию запрещенного вещества, о котором я никогда не слышала, поставил под вопрос все, ради чего я так упорно работала всю жизнь. И мне, и моей команде пришлось пережить огромный стресс и тревогу. Теперь все подробно объяснено, и я могу вернуться к любимому делу.

Я знаю, что стану сильнее, чем когда-либо. Сейчас я испытываю облегчение, потому что все закончилось. Я хочу быть с вами откровенной, хотя знаю, что не сделала ничего плохого. Из уважения к болельщикам и общественности я поделюсь всеми подробностями этого самого длинного и сложного турнира в моей карьере. Больше всего я надеюсь, что вы останетесь со мной».