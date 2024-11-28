У Мудрика 6 (3+3) очков в 6 матчах Лиги конференций. Вингер «Челси» забил «Хайденхайму»

Михаил Мудрик забил 3-й гол в Лиге конференций.

Вингер «Челси » поразил ворота «Хайденхайма » в 4-м туре общего этапа турнира (2:0).

Это третий гол украинского футболиста в текущем розыгрыше Лиги конференций. На его счету также 3 результативных паса. Мудрик провел 6 матчей в этом соревновании с учетом этапа квалификации.

Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь .