У Мудрика 6 (3+3) очков в 6 матчах Лиги конференций. Вингер «Челси» забил «Хайденхайму»
Михаил Мудрик забил 3-й гол в Лиге конференций.
Вингер «Челси» поразил ворота «Хайденхайма» в 4-м туре общего этапа турнира (2:0).
Это третий гол украинского футболиста в текущем розыгрыше Лиги конференций. На его счету также 3 результативных паса. Мудрик провел 6 матчей в этом соревновании с учетом этапа квалификации.
Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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