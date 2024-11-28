У президента «Урала» Иванова обнаружен рак. Бюджет клуба урезали с 2,9 млрд рублей до 1,39 млрд после вылета из РПЛ (Иван Карпов)
Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что большую часть времени 63-летний функционер проводит в Германии на лечении.
Журналист также заявил, что бюджет клуба урезали после вылета из Мир российской Премьер-лиги. Руководство Свердловской области выделяет на клуб 1,392 млрд рублей вместо 2,9 млрд, как было ранее.
Также Карпов поделился подробностями расставания «Урала» с главным тренером Евгением Аверьяновым. По его словам, губернатор Евгений Куйвашев зашел в раздевалку и «фактически уволил» Аверьянова после матча 17-го тура Мелбет Первой лиги с «Родиной» (0:0).
Сейчас «Урал» возглавляет Олег Шатов. Команда идет на третьем месте в Первой лиге, набрав 36 очков в 20 матчах.
Шатов – тренер «Урала». Опыта лишь полгода, учился с Мостовым, надо в РПЛ («иначе расстрел»)
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