У президента «Урала» Иванова обнаружен рак. Бюджет клуба урезали с 2,9 млрд рублей до 1,39 млрд после вылета из РПЛ (Иван Карпов)

У президента «Урала» Григория Иванова обнаружен рак.

Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов . Отмечается, что большую часть времени 63-летний функционер проводит в Германии на лечении.

Журналист также заявил, что бюджет клуба урезали после вылета из Мир российской Премьер-лиги. Руководство Свердловской области выделяет на клуб 1,392 млрд рублей вместо 2,9 млрд, как было ранее.

Также Карпов поделился подробностями расставания «Урала» с главным тренером Евгением Аверьяновым . По его словам, губернатор Евгений Куйвашев зашел в раздевалку и «фактически уволил» Аверьянова после матча 17-го тура Мелбет Первой лиги с «Родиной» (0:0).

Сейчас «Урал » возглавляет Олег Шатов. Команда идет на третьем месте в Первой лиге, набрав 36 очков в 20 матчах.

Шатов – тренер «Урала». Опыта лишь полгода, учился с Мостовым, надо в РПЛ («иначе расстрел»)