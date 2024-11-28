Россия не включена в число участников жеребьевки отбора ЧМ-2026. Франция, Испания, Англия, Португалия, Италия – в 1-й корзине
ФИФА опубликовала информацию о процедуре проведения жеребьевки квалификационного турнира ЧМ-2026 в Европе. Сборной России нет среди участников.
Сборные распределены на 5 корзин. В первую из них попали 8 четвертьфиналистов Лиги наций и еще 4 команды, занимающие самые высокие места в рейтинге ФИФА.
Жеребьевка состоится 13 декабря. Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь следующего года.
Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия;
Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия;
Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль;
Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва;
Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.
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