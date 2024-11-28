Лэмпард возглавил «Ковентри», идущий 17-м в Чемпионшипе. Контракт – 2,5 года

Фрэнк Лэмпард возглавил «Ковентри» из Чемпионшипа.

Об этом английский клуб объявил на своем официальном сайте.

46-летний специалист подписал контракт на два с половиной года и будет руководить командой уже в эту субботу в матче с «Кардифф Сити».

«Ковентри » идет на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа с 17 очками.

Напомним, что ранее Лэмпард дважды тренировал «Челси », а также возглавлял «Дерби Каунти» и «Эвертон».