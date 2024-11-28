Лэмпард возглавил «Ковентри», идущий 17-м в Чемпионшипе. Контракт – 2,5 года
Фрэнк Лэмпард возглавил «Ковентри» из Чемпионшипа.
Об этом английский клуб объявил на своем официальном сайте.
46-летний специалист подписал контракт на два с половиной года и будет руководить командой уже в эту субботу в матче с «Кардифф Сити».
«Ковентри» идет на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа с 17 очками.
Напомним, что ранее Лэмпард дважды тренировал «Челси», а также возглавлял «Дерби Каунти» и «Эвертон».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ковентри»
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