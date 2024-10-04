3:3 «МЮ» с красной Бруну, победа «Челси», «Оренбург» уволил Деограсию, «Металлург» забил 7 голов ЦСКА, «Аль-Наср» Роналду не хочет лететь в Иран и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» сыграл 3:3 с «Порту» в Лиге Европы, ведя 2:0 к 20-й минуте. Магуайр сравнял на 91-й, у Рэшфорда 1+1, Бруну снова удалили . «Юнайтед» не побеждает 4 матча подряд – 3 ничьих и поражение.

Другие результаты дня в ЛЕ – здесь .

2. КХЛ. «Локомотив» победил «Авангард», СКА обыграл минское «Динамо», «Металлург» разгромил ЦСКА в гостях – 7:0, московское «Динамо» уступило «Трактору».

У «Авангарда» 8-е поражение в 12 матчах КХЛ, команда Звягина идет 8-й на Востоке. «Динамо» проиграло 7 из 12 матчей сезона и идет 8-м на Западе.

3. «Оренбург» уволил Давида Деограсию после 14 матчей без побед. Пишут, что команду примет Владимир Слишкович.

4. «Челси» обыграл «Гент» (4:2) в Лиге конференций. Дьюзбери-Холл, Нкунку и Нету забили, у Мудрика ассист, у Вейги 1+1. Другие результаты дня – тут .

5. ФИФА создала дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня . Клубам-участникам КЧМ разрешат заменять игроков с истекающими контрактами с 27 июня по 3 июля. Также ФИФА изучит жалобы Палестины по поводу Израиля. Будет рассмотрен вопрос об участии в местных турнирах израильских команд, базирующихся в Палестине.

6. Если для сборной России не найдут соперника, октябрьский сбор отменят . С клубом и Медиалигой играть отказались.

7. Защитник «Ювентуса» Бремер выбыл до конца сезона из-за травмы «крестов» и мениска.

8. Алексис Дуарте хочет уйти из «Спартака» зимой, защитник недоволен количеством игрового времени, утверждает Metaratings.ru.

9. Игрушечный вертолет на матче «Зенита» и «Акрона» запустили 4 школьника . Он попал в Вендела.

10. Выставочные матчи НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» (3:1), Воронков получил травму в первой же смене. «Сент-Луис» одолел «Даллас» (4:3 ОТ), Дадонов впервые забил на предсезонке. Все результаты дня – здесь .

11. «Аль-Наср» Роналду не хочет лететь в Тегеран на матч азиатской ЛЧ с «Эстеглялем» из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

12. Маргарита Базылюк прыгнула три квада и два тройных акселя в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина.

13. «Интер Майами» Месси сыграет на КЧМ-2025 как представитель принимающей страны. Команда выиграла регулярку МЛС.

14. Единая лига ВТБ. «Зенит» разгромил «Парму» с разницей «+44».

15. Погибшая велогонщица Мюриэль Фуррер после падения на чемпионате мира пробыла около двух часов без медицинской помощи , пишет Blick.

16. Мэр Корбетты рассказал, что Мората поселится в городе. Форвард «Милана» заявил, что «вынужден немедленно сменить дом» , потому что «безопасность моих детей была нарушена». После этого глава города выложил картинку с эмблемой «Интера» .

Цитаты дня.

Гашек об игре россиян в НХЛ: «Лига стала рекламой боевых действий . Ее руководство несет ответственность»

Тони Кроос: «Люди делают вид, что со мной «Реал» выигрывал все матчи со счетом 4:0 . Не хочу слышать, что команде меня не хватает – это неуважение к действующим игрокам»

Воробьев пришел на пресс-конференцию спустя 1 час 45 минут после 0:7 от «Металлурга»: «Обтекаю . Такой позор редко припомнишь»

Тен Хаг об «МЮ»: «Судите нас в конце сезона, а не сейчас – мы будем продолжать бороться. Игроки сплочены и сильны духом, но нужно активнее действовать в обороне»

Дмитрий Губерниев о счастье: «Хочется, чтобы в мире в одну секунду прекратились все вооруженные конфликты»

Джоуи Бартон: «Грустно видеть, как Месси и Роналду играют перед пластиковыми болельщиками, на стадионах с фальшивой атмосферой . Это как выставочные бои Мейвезера»