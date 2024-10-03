Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Порту», ПАОК Оздоева и Чалова против ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Андерлехтом», киевское «Динамо» – с «Хоффенхаймом»

В четверг пройдут матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Лацио » примет «Ниццу», «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна – «Андерлехт », киевское «Динамо » сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», «Тоттенхэм » – с «Ференцварошем».

«Порту» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова – с ФКСБ, «Рома» будет противостоять «Эльфсборгу», а «Фенербахче» Жозе Моуринью встретится с «Твенте».

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

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2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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