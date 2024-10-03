Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Порту», ПАОК Оздоева и Чалова против ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Андерлехтом», киевское «Динамо» – с «Хоффенхаймом»
В четверг пройдут матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
«Лацио» примет «Ниццу», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна – «Андерлехт», киевское «Динамо» сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», «Тоттенхэм» – с «Ференцварошем».
«Порту» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова – с ФКСБ, «Рома» будет противостоять «Эльфсборгу», а «Фенербахче» Жозе Моуринью встретится с «Твенте».
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
Лига Европы
2-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости