Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард » против «Локомотива », СКА сыграет с минским «Динамо », ЦСКА – с «Металлургом », «Спартак» будет противостоять «Барысу».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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