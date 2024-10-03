Бруну удалили во 2-м матче подряд. Хавбек «МЮ» получил вторую желтую за опасную игру на 81-й минуте игры с «Порту»

Бруну Фернандеш удаляется во второй игре подряд.

«МЮ» играет с «Порту » во 2-м туре Лиги Европы (3:3, второй тайм).

Команда Эрика тен Хага осталась в меньшинстве на 81-й минуте матча после показанной Бруну Фернандешу второй желтой карточки за опасную игру в штрафной соперника.

Первую португалец получил в первом тайме за накладку.

Бруну был удален и в прошлом матче «МЮ » против «Тоттенхэма » (0:3), получив прямую красную карточку за удар в голень Джеймсу Мэддисону в падении.

Однако дисквалификация хавбека была успешно обжалована.