Бруну удалили во 2-м матче подряд. Хавбек «МЮ» получил вторую желтую за опасную игру на 81-й минуте игры с «Порту»
Бруну Фернандеш удаляется во второй игре подряд.
«МЮ» играет с «Порту» во 2-м туре Лиги Европы (3:3, второй тайм).
Команда Эрика тен Хага осталась в меньшинстве на 81-й минуте матча после показанной Бруну Фернандешу второй желтой карточки за опасную игру в штрафной соперника.
Первую португалец получил в первом тайме за накладку.
Бруну был удален и в прошлом матче «МЮ» против «Тоттенхэма» (0:3), получив прямую красную карточку за удар в голень Джеймсу Мэддисону в падении.
Однако дисквалификация хавбека была успешно обжалована.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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