Выставочные матчи НХЛ. «Филадельфия» примет «Нью-Джерси», «Коламбус» против «Питтсбурга», «Детройт» сыграет с «Торонто»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи НХЛ
«Филадельфия» – «Нью-Джерси» – 02:00
«Коламбус» – «Питтсбург» – 02:00
«Лос-Анджелес» – «Бостон» – 02:00
«Детройт» – «Торонто» – 02:00
«Сент-Луис» – «Даллас» – 03:00
«Вегас» – «Колорадо» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
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