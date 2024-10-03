Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Парму»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.
Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 4-0, Локомотив-Кубань – 4-0, Зенит – 3-0, Пари Нижний Новгород – 3-1, Уралмаш – 2-1, УНИКС – 2-2, Парма – 1-2, Самара – 1-2, Автодор – 1-3, Енисей – 1-3, МБА-МАИ – 0-4, Астана – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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