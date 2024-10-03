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Если для сборной России не найдут соперника, октябрьский сбор отменят. С клубом и Медиалигой играть отказались («СЭ») 

Проведение октябрьского сбора национальной команды России находится под вопросом.

Игроки сборной Валерия Карпина не будут собираться вместе в текущем месяце, если РФС не сможет найти хотя бы одного соперника для товарищеского матча, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, на прошлой неделе одна из азиатских федераций отказалась играть с россиянами, несмотря на имевшуюся договоренность.

Кроме того, совместно с тренерским штабом Карпина РФС отказался от идеи проведения матча против какого-либо российского клуба или сборной Медиалиги

При этом РФС уже договорилась о проведении двух товарищеских игр в ноябре. Одним из соперников, скорее всего, станет сборная Сирии. Оба матча планируется провести в России – в Санкт-Петербурге и Сочи.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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товарищеские матчи (сборные)
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