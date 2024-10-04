Воробьев пришел на пресс-конференцию спустя 1 час 45 минут после 0:7 от «Металлурга»: «Обтекаю. Такой позор редко припомнишь»

Илья Воробьев опоздал на пресс-конференцию после разгрома от «Металлурга» (0:7).

ЦСКА разгромно проиграл магнитогорской команде со счетом 0:7 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер армейцев Илья Воробьев пришел на пресс-конференцию спустя 1 час 45 минут после окончания матча.

– Илья Петрович, вам слово.

– Слово? Обтекаю. Если честно, такого позора... Редко припомнишь. Мы пропустили за 11 игр в меньшинстве 4 [гола], сегодня мы пропустили 4 в меньшинстве за игру. Все, что потихоньку строилось, сегодня – вдрызг

– Ставился ли вопрос об увольнении в раздевалке?

– Не знаю, я не слышал. Ничего не было. Поумнее ничего нет?

– По ходу игры вы пытались что‑то изменить. Почему не получилось?

– Мы меняли звенья, вратаря. Как только мы начинали приближаться к голу, нас молниеносно наказывали, – сказал главный тренер ЦСКА .

Послематчевая пресс-конференция продлилась около 3 минут.