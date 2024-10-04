Воронков получил травму верхней части тела в выставочном матче с «Питтсбургом». Он провел только 1 смену

Дмитрий Воронков получил травму в выставочном матче с «Питтсбургом».

Форвард «Коламбуса » провел только одну смену продолжительностью 15 секунд и ушел со льда с травмой верхней части тела. «Блю Джекетс» уступили «Пингвинс» (1:3) на предсезонке НХЛ.

После игры главный тренер клуба из Огайо Дин Эвасон не сообщил подробностей о травме игрока, отметив, что он все еще проходит обследование.

24-летний россиянин отметился 3 (0+3) очками в 5 предсезонных матчах. В дебютном сезоне в лиге он провел 75 матчей в регулярке и набрал 34 (18+16) балла.