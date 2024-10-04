Воронков получил травму верхней части тела в выставочном матче с «Питтсбургом». Он провел только 1 смену
Дмитрий Воронков получил травму в выставочном матче с «Питтсбургом».
Форвард «Коламбуса» провел только одну смену продолжительностью 15 секунд и ушел со льда с травмой верхней части тела. «Блю Джекетс» уступили «Пингвинс» (1:3) на предсезонке НХЛ.
После игры главный тренер клуба из Огайо Дин Эвасон не сообщил подробностей о травме игрока, отметив, что он все еще проходит обследование.
24-летний россиянин отметился 3 (0+3) очками в 5 предсезонных матчах. В дебютном сезоне в лиге он провел 75 матчей в регулярке и набрал 34 (18+16) балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости