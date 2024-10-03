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«Оренбург» уволил Деограсию. Команда не побеждает 14 матчей подряд

Давид Деограсия уволен с пота главного тренера «Оренбурга».

«Оренбург» идет на 14-й строчке в таблице Мир РПЛ с семью очками. Серия команды без побед составляет 14 матчей во всех турнира – после 2:0 со «Спартаком» в 1-м туре.

1 октября было поражение от «Локомотива» (1:2) в Фонбет Кубке России. Всего в турнире 5 поражений в 5 матчах.

«Давид Деограсия отправлен в отставку с поста главного тренера ФК «Оренбург».

В 2023 году Давид возглавил Академию нашего клуба и за короткий срок смог внести существенные положительные изменения в работе Академии ФК «Оренбург» с молодыми футболистами.

В августе 2023 г. Давид принял главную команду в очень сложный период, «Оренбург» к тому моменту находился на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря в том числе его стараниям команда сохранила прописку в Премьер-лиге в сезоне-2023/24.

Коллектив ФК «Оренбург» благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего.

До назначения нового главного тренера ФК «Оренбург» исполнять его обязанности будет старший тренер Ильшат Айткулов», – сказано в сообщении клуба.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
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