Мэр Корбетты рассказал, что Мората поселится в городе. Форвард «Милана» отреагировал: «Я вынужден немедленно сменить дом. Безопасность моих детей была нарушена»

Альваро Морате придется отказаться от приобретения жилья из-за слов мэра города.

Нападающий «Милана » планировал поселиться в городе Корбетта, расположенном примерно в 25 километрах от Милана. Футболист хотел переехать в свой новый дом в ближайшие дни, но изменил свои планы.

Мэр Корбетты Марко Балларини заявил: «Чемпион Альваро Мората – новый житель нашего города». Испанцу не понравилось разглашение этой информации.

«Уважаемый господин мэр, спасибо, что нарушили мое право на неразглашение персональных данных. К счастью, у меня нет никакого ценного имущества, единственное сокровище – это мои дети, безопасность которых была нарушена из-за этого.

Я думал, что муниципалитет Корбетты сможет гарантировать мне некоторую конфиденциальность, но я вынужден немедленно сменить дом из-за неспособности властей нормально пользоваться социальными сетями и защищать своих граждан», – написал Мората в сторис инстаграма.