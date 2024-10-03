Мэр Корбетты рассказал, что Мората поселится в городе. Форвард «Милана» отреагировал: «Я вынужден немедленно сменить дом. Безопасность моих детей была нарушена»
Нападающий «Милана» планировал поселиться в городе Корбетта, расположенном примерно в 25 километрах от Милана. Футболист хотел переехать в свой новый дом в ближайшие дни, но изменил свои планы.
Мэр Корбетты Марко Балларини заявил: «Чемпион Альваро Мората – новый житель нашего города». Испанцу не понравилось разглашение этой информации.
«Уважаемый господин мэр, спасибо, что нарушили мое право на неразглашение персональных данных. К счастью, у меня нет никакого ценного имущества, единственное сокровище – это мои дети, безопасность которых была нарушена из-за этого.
Я думал, что муниципалитет Корбетты сможет гарантировать мне некоторую конфиденциальность, но я вынужден немедленно сменить дом из-за неспособности властей нормально пользоваться социальными сетями и защищать своих граждан», – написал Мората в сторис инстаграма.
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