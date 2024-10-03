Игрушечный вертолет на матче «Зенита» и «Акрона» запустили 4 школьника. Он попал в Вендела

Запущенный болельщиками радиоуправляемый вертолет попал в игрока «Зенита».

Во время матча «Зенит» – «Акрон » в Фонбет Кубке России (5:1) фанаты запустили над полем игрушечный вертолет .

Игрушка попала в полузащитника «Зенита » Вендела во время игры. По информации инсайдера Ивана Карпова, веролет запустили четыре 16-летних школьника. Они разделили между собой детали аппарата и собрали его уже на стадионе.

Подростков задержали после игры, но серьезное наказание им не грозит.

Вертолет был пластиковым, в нем только один небольшой металлический элемент – поэтому его не зафиксировали металлодетекторы.