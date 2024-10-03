ФИФА подтвердила трансферное окно с 1 по 10 июня. Клубам-участникам КЧМ разрешат заменять игроков с истекающими контрактами с 27 июня по 3 июля
На сегодняшнем заседании Совет ФИФА утвердил регламент клубного чемпионата мира, направленный на решение технических вопросов и максимально возможное устранение несоответствий, связанных с периодами регистрации и расписанием внутренних чемпионатов.
Для клубов, участвующих в КЧМ-2025, появится трансферное окно в период с 1 по 10 июня. Решение об открытии трансферного окна будет приниматься ассоциациями – членами ФИФА.
По истечении крайнего срока подачи заявок команд клубы-участники КЧМ смогут заменять игроков в период с 27 июня по 3 июля в пределах установленного лимита, поскольку контракты некоторых футболистов истекают 30 июня. При этом замены возможны лишь при условии, что в этот момент для клуба открыто «стандартное» трансферное окно.
Отмечается, что цель введенных правил состоит в том, чтобы побудить клубы и игроков с истекающими контрактами найти подходящее решение для облегчения участия футболистов в клубном чемпионате мира.
«Клубный чемпионат мира 2025 года положит начало новой эре клубного футбола во всем мире, когда лучшие команды будут соревноваться за звание официальных чемпионов мира среди клубов-членов ФИФА. Эти правила обеспечат наилучшие условия для того, чтобы все 32 клуба-участника и лучшие игроки мира могли проявить себя на самом высоком уровне», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
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