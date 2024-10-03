ФИФА изучит жалобы Палестины по поводу Израиля. Будет рассмотрен вопрос об участии в местных турнирах израильских команд, базирующихся в Палестине

ФИФА изучит жалобы Палестинской футбольной ассоциации по поводу Израиля.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета ФИФА, состоявшегося сегодня в Цюрихе.

После независимого юридического анализа, проведенного по заказу ФИФА, Дисциплинарному комитету будет поручено начать расследование на предмет возможных правонарушений и дискриминации со стороны Израиля, о которых заявляла Палестинская футбольная ассоциация. Комитет ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению нормативных требований проведет расследование и последующие консультации Совета ФИФА по поводу участия в местных турнирах израильских команд, предположительно базирующихся на территории Палестины .

«Совет ФИФА провел комплексную проверку по этому очень деликатному вопросу. Основываясь на тщательной оценке, мы последовали рекомендациям независимых экспертов.

Продолжающееся насилие в регионе подтверждает, что прежде всего нам нужен мир. Поскольку мы по-прежнему крайне шокированы происходящим и наши мысли с теми, кто страдает, мы призываем все стороны немедленно восстановить мир в регионе», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.