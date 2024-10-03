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У «Динамо» 7-е поражение в 12 матчах сезона КХЛ – уступили «Трактору» (1:4). Команда Кудашова идет 8-й на Западе

Московское «Динамо» потерпело 7-е поражение в 12 матчах сезона КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова уступила «Трактору» (1:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Это 7-е поражение «Динамо» в 12 матчах нынешнего регулярного сезона. Бело-голубые занимают 8-ю строчку в таблице Западной конференции, набрав 11 очков после 12 игр. 

6 октября «Динамо» на выезде сыграет с «Витязем». 

«Трактор» одержал третью победу подряд и идет 3-м на Востоке. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoТрактор
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
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