У «Динамо» 7-е поражение в 12 матчах сезона КХЛ – уступили «Трактору» (1:4). Команда Кудашова идет 8-й на Западе

Московское «Динамо» потерпело 7-е поражение в 12 матчах сезона КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова уступила «Трактору » (1:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 7-е поражение «Динамо » в 12 матчах нынешнего регулярного сезона. Бело-голубые занимают 8-ю строчку в таблице Западной конференции, набрав 11 очков после 12 игр.

6 октября «Динамо» на выезде сыграет с «Витязем».

«Трактор» одержал третью победу подряд и идет 3-м на Востоке.