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Базылюк прыгнула три квада и два тройных акселя в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина

Маргарита Базылюк исполнила пять элементов ультра-си в произвольной программе.

Фигуристка выступила на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. 

13-летняя Базылюк прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп, сольный тройной аксель, четверной сальхов, каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов, секвенцию четверной тулуп – двойной аксель. 

Базылюк получила за прокат 168,42 балла (101,94 за технику).

Новая самая одаренная фигуристка Тутберидзе. В чем феномен Маргариты Базылюк?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
Мемориал Панина
Маргарита Базылюк
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