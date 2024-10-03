Базылюк прыгнула три квада и два тройных акселя в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина
Маргарита Базылюк исполнила пять элементов ультра-си в произвольной программе.
Фигуристка выступила на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
13-летняя Базылюк прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп, сольный тройной аксель, четверной сальхов, каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов, секвенцию четверной тулуп – двойной аксель.
Базылюк получила за прокат 168,42 балла (101,94 за технику).
Новая самая одаренная фигуристка Тутберидзе. В чем феномен Маргариты Базылюк?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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