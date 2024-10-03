«Челси» – «Гент». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Челси» примет «Гент» в 1-м туре Лиги конференций.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

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