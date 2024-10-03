Защитник «Ювентуса» Бремер выбыл до конца сезона из-за травмы «крестов» и мениска

Бремер больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

Защитник «Ювентуса » получил повреждение в первом тайме игры с «РБ Лейпциг» (3:2). Он был заменен на 6-й минуте.

Как пишет журналист Мирко Николино, по результатам сегодняшнего обследования у игрока выявлены травмы связки и мениска. Бразилец выбыл до конца сезона.

Позднее туринский клуб сообщил , что Бремер повредил крестообразную связку и перенесет операцию. У Николаса Гонсалеса диагностирована мышечная травма бедра.

Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь .