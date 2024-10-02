Лига конференций стартует! «Рапид» в гостях у «Истанбула», «Челси», «Фиорентина», «Бетис», «Астана» и минское «Динамо» проведут матчи в четверг

Сегодня стартует новый розыгрыш Лиги конференций УЕФА.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 6 матчей.

В среду «Истанбул » примет венский «Рапид », «Витория Гимараэш » – «Целе ».

В четверг «Астана » примет словацкий клуб «Бачка Топола», минское «Динамо» сыграет с «Хартс», «Легия» – с «Бетисом», «Челси» – с «Гентом».

Лига конференций

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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