Мэр Корбетты выложил картинку с эмблемой «Интера» после отказа Мораты от переезда в город из-за нарушения конфиденциальности: «Пока! ✋🖤💙»
Мэр Корбетты отреагировал на отказ Альваро Мораты от переезда в город.
Напомним, нападающий «Милана» планировал поселиться в городе Корбетта, расположенном примерно в 25 километрах от Милана. Мэр Марко Балларини объявил об этом публично – и из-за этого футболист решил отказаться от переезда в этот город: «Я вынужден немедленно сменить дом. Безопасность моих детей была нарушена».
После этого Балларини выложил в сторис инстаграма изображение с эмблемой «Интера». «Пока! ✋🖤💙» – написал мэр Корбетты.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
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