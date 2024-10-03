Мэр Корбетты выложил картинку с эмблемой «Интера» после отказа Мораты от переезда в город из-за нарушения конфиденциальности: «Пока! ✋🖤💙»

Мэр Корбетты отреагировал на отказ Альваро Мораты от переезда в город.

Напомним, нападающий «Милана» планировал поселиться в городе Корбетта, расположенном примерно в 25 километрах от Милана. Мэр Марко Балларини объявил об этом публично – и из-за этого футболист решил отказаться от переезда в этот город : «Я вынужден немедленно сменить дом. Безопасность моих детей была нарушена».

После этого Балларини выложил в сторис инстаграма изображение с эмблемой «Интера». «Пока! ✋🖤💙» – написал мэр Корбетты.