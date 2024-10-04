Тен Хаг об «МЮ»: «Судите нас в конце сезона, а не сейчас – мы будем продолжать бороться. Игроки сплочены и сильны духом, но нужно активнее действовать в обороне»

Эрик тен Хаг призвал не делать преждевременных выводов о «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «МЮ» сыграл вничью с «Порту » (3:3) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы . Манкунианцы пропустили 3 гола после того, как повели в счете 2:0 к 20-й минуте, а в добавленное ко 2-му тайму время Харри Магуайр сравнял счет.

«Мы добьемся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона. Мы находимся в процессе, мы будем совершенствоваться. Мы выходили в финалы в двух сезонах, и мы будем продолжать бороться.

Можно увидеть атмосферу и связь между тренерским штабом и командой. Игроки сплочены, они сильны духом и хотят чего-то добиться. У нас хороший менталитет, но в некоторых оборонительных аспектах мы должны действовать активнее», – сказал главный трнер «Манчестер Юнайтед ».

Хаос «МЮ»: спаслись на 91-й, хотя вели 2:0. Удержится ли Тен Хаг?