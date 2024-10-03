Тони Кроос: «Люди делают вид, что со мной «Реал» выигрывал все матчи со счетом 4:0. Не хочу слышать, что команде меня не хватает – это неуважение к действующим игрокам»
Тони Кроос оптимистично высказался о будущем «Реала» после своего ухода.
«Я всегда надеюсь, что у «Реала» все сложится хорошо по двум причинам – во-первых, я искренне желаю им побед. А еще потому, что я часто читаю, что им не хватает меня. Мне очень приятно, но я не хочу этого слышать, потому что это неуважительно по отношению к действующим игрокам.
Люди постоянно делают вид, что мы выигрывали все матчи со счетом 4:0, когда я был в составе, и это неправильно. Да, дела обстоят не лучшим образом, но и при мне мы тоже не всегда «хватали звезды с неба». У нас часто были трудности со мной в составе, об этом просто нельзя забывать», – сказал бывший полузащитник «Реала» в своем подкасте Einfach Mal Luppen.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Madrid Xtra
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