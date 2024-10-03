Дмитрий Губерниев: «Хочется, чтобы в мире в одну секунду прекратились все вооруженные конфликты»

Дмитрий Губерниев хотел бы окончания всех вооруженных конфликтов в мире.

– Какое качество вы больше всего цените в мужчинах и женщинах?

– Доброта – и в тех, и в других.

– Какова ваша идея о счастье?

– Хочется, чтобы в мире в одну секунду прекратились все войны и вооруженные конфликты.

– Что такое несчастье лично для вас?

– Когда страдают дети, когда хворает мама. Или даже кот. Он у меня тут болел, мы его еле выходили. Даже кровь переливали. Но теперь он воспрял духом.

– Ваш любимый поэт?

– Борис Рыжий. Поэт с трагической судьбой, на разрыв аорты. Что ни стих, то надрыв, очень глубокая боль.

– Ваш любимый писатель?

– Антон Чехов и Николай Гоголь, если брать великую русскую литературу. А из современников это Виктор Астафьев.

– Оказавшись однажды перед Богом, что вы ему скажете?

– Ха-ха, ну что скажу?.. «Я старался», – сказал комментатор.