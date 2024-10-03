Дмитрий Губерниев: «Хочется, чтобы в мире в одну секунду прекратились все вооруженные конфликты»
– Какое качество вы больше всего цените в мужчинах и женщинах?
– Доброта – и в тех, и в других.
– Какова ваша идея о счастье?
– Хочется, чтобы в мире в одну секунду прекратились все войны и вооруженные конфликты.
– Что такое несчастье лично для вас?
– Когда страдают дети, когда хворает мама. Или даже кот. Он у меня тут болел, мы его еле выходили. Даже кровь переливали. Но теперь он воспрял духом.
– Ваш любимый поэт?
– Борис Рыжий. Поэт с трагической судьбой, на разрыв аорты. Что ни стих, то надрыв, очень глубокая боль.
– Ваш любимый писатель?
– Антон Чехов и Николай Гоголь, если брать великую русскую литературу. А из современников это Виктор Астафьев.
– Оказавшись однажды перед Богом, что вы ему скажете?
– Ха-ха, ну что скажу?.. «Я старался», – сказал комментатор.
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