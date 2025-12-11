Винисиус не забивает за «Реал» 12 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
Винисиус Жуниор два месяца не забивает за «Реал».
Винисиус Жуниор продлил безголевую серию в составе «Реала».
Вингер мадридцев не смог отличиться в матче с «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2).
Бразилец не забивает за клуб на протяжении уже 12 игр. Последний раз он становился автором голов 4 октября, сделав дубль в матче чемпионата с «Вильярреалом» (3:1).
