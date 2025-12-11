Винисиус не забивает за «Реал» 12 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября

Винисиус Жуниор два месяца не забивает за «Реал».

Винисиус Жуниор продлил безголевую серию в составе «Реала ».

Вингер мадридцев не смог отличиться в матче с «Манчестер Сити » в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2).

Бразилец не забивает за клуб на протяжении уже 12 игр. Последний раз он становился автором голов 4 октября, сделав дубль в матче чемпионата с «Вильярреалом» (3:1).

С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь .