«Аль-Наср» Роналду не хочет лететь в Тегеран на матч азиатской ЛЧ с «Эстеглялем» из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке (Marca)

«Аль-Наср» опасается ехать на матч в Иран на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

22 октября клуб из Саудовской Аравии, за который выступает Криштиану Роналду , должен сыграть с «Эстеглялем » в Тегеране.

Как сообщает Marca, «Аль-Наср » не хочет ехать на матч из соображений безопасности. Отмечается, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Тегеран может стать одним из самых опасных городов в регионе, поэтому клуб из Эр-Рияда не хочет подвергать команду риску.