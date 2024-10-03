Доминик Гашек высказался об игре российских хоккеистов в НХЛ.

Регулярный чемпионат-2024/25 стартует с матчей «Баффало» и «Нью-Джерси» в Праге на «О2 Арене». Команды сыграют 4 и 5 октября.

«Завтра в Праге начнется новый сезон НХЛ. К сожалению, вынужден написать, что это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой российской военной операции (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘).

Тот факт, что в этот раз в Прагу приехали две команды без российских игроков, ничего не меняет. С моей точки зрения, это не является смягчающим обстоятельством. НХЛ за все время нисколько не изменила свою позицию, и граждане России по-прежнему могут играть в лиге.

НХЛ стала рекламой боевых действий (формулировка изменена в соответствии с законами РФ), ведь там продолжают играть граждане России! Каждый гражданин, если только он не диссидент, является рекламой действий своей страны. Когда бы и где бы российские спортсмены ни появлялись на публике, они автоматически становятся рекламой боевых действий (формулировка изменена в соответствии с законами РФ). НХЛ это хорошо знает и по-прежнему позволяет им продолжать выступать на своих соревнованиях!

Поэтому НХЛ несет прямую ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных жизней. Как гражданин и как игрок, сыгравший немало матчей в НХЛ, я не собираюсь это игнорировать. Я убежден, что рано или поздно НХЛ придется заплатить Украине миллиарды долларов за такой подход.

Однако в этом контексте следует подчеркнуть, что за эту рекламу действий России несут ответственность обычные сотрудники НХЛ , то есть даже не сами игроки. В том числе и российские. Всю ответственность несет руководство НХЛ! 32 владельца клубов НХЛ и комиссионер Гэри Беттмэн . Именно они устанавливают правила. И они могут изменить их в любой момент.

Я уже несколько раз предлагал руководству НХЛ помощь в установлении таких правил, чтобы конкуренция не была рекламой боевых действий (формулировка изменена в соответствии с законами РФ). Я также предлагаю помощь российским хоккеистам, чтобы они могли продолжать играть, при этом не являясь рекламой военной операции (формулировка изменена в соответствии с законами РФ) своей страны», – написал чешский экс-вратарь «Спартака» и клубов НХЛ Доминик Гашек в соцсети.