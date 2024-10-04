«МЮ» не побеждает 4 матча подряд – 3 ничьих и поражение

«Манчестер Юнайтед» продолжил серию матчей без побед.

Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Порту » (3:3) на выезде в матче 2-го тура Лиги Европы , ведя в счете 2:0 к 20-й минуте.

«МЮ» не побеждает в 4 матчах подряд во всех турнирах – у команды 3 ничьих и поражение.

Последнюю победу манкунианцы одержали 17 сентября – над «Барнсли» (7:0) в матче Кубка английской лиги.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед » сыграет на выезде с «Астон Виллой » – игра пройдет в воскресенье.