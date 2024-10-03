  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Велогонщица Мюриэль Фуррер после падения на чемпионате мира пробыла около двух часов без медицинской помощи (Blick)
20

Велогонщица Мюриэль Фуррер после падения на чемпионате мира пробыла около двух часов без медицинской помощи (Blick)

Велогонщица Мюриэль Фуррер около двух часов находилась без медицинской помощи.

18-летняя швейцарская спортсменка умерла после падения на чемпионате мира.

Падение произошло во время юниорской шоссейной гонки в Цюрихе. Фуррер получила травму головы, ее доставили в больницу на вертолете в крайне тяжелом состоянии. На следующий день она скончалась в университетской клинике Цюриха.

Как сообщает Blick со ссылкой на заявление швейцарской полиции, трагедия случилась около 11 часов утра, но только около 12:40 полицейские и врачи появились на месте падения Фуррер. Спустя еще 15 минут ее забрал вертолет. 

В материале говорится, что помощь была оказана спортсменке слишком поздно и промедление в ее случае, вероятно, привело к летальному исходу. 

Загадочная гибель 18-летней велосипедистки на ЧМ: очень много нестыковок

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Blick
происшествия
чемпионат мира по велоспорту
Рекомендуем
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Канадский фигурист Николай Соренсен отстранен минимум на 6 лет за сексуальное злоупотребление
114вчера, 18:09
Министр спорта Дегтярев не смог добраться до Катара из-за закрытия неба над Ираном
20вчера, 08:33
Тренер Синицыной о ДТП с фигуристкой: «Какой-то лихач не смог затормозить. Машину сильно побило, но Ксения не пострадала»
91 октября, 17:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Велошоссе. Чемпионат мира. Погачар победил в групповой гонке, О’Коннор – 2-й, ван дер Пул – 3-й, Власов – 32-й
1729 сентября, 15:22
Глеб Сырица победил на первом этапе «Тура Лангкави» в Малайзии
29 сентября, 11:40
Велошоссе. Чемпионат мира. Копеки победила в групповой гонке, Дайгерт – 2-я, Лонго-Боргини – 3-я
328 сентября, 16:45
18-летняя швейцарская велогонщица Фуррер умерла после падения на чемпионате мира в Цюрихе
1227 сентября, 13:50
Велошоссе. Чемпионат мира. Австралия победила в смешанной эстафете, Германия – 2-я, Италия – 3-я
525 сентября, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25
Неяскин и Адмакина одержали победы в хроно-гонках в финале Кубка России по BMX
3 ноября 2023, 19:22
Нидерландский велогонщик Марк Груневельд скончался в возрасте 20 лет
25 октября 2023, 10:10