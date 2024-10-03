Велогонщица Мюриэль Фуррер после падения на чемпионате мира пробыла около двух часов без медицинской помощи (Blick)
Велогонщица Мюриэль Фуррер около двух часов находилась без медицинской помощи.
18-летняя швейцарская спортсменка умерла после падения на чемпионате мира.
Падение произошло во время юниорской шоссейной гонки в Цюрихе. Фуррер получила травму головы, ее доставили в больницу на вертолете в крайне тяжелом состоянии. На следующий день она скончалась в университетской клинике Цюриха.
Как сообщает Blick со ссылкой на заявление швейцарской полиции, трагедия случилась около 11 часов утра, но только около 12:40 полицейские и врачи появились на месте падения Фуррер. Спустя еще 15 минут ее забрал вертолет.
В материале говорится, что помощь была оказана спортсменке слишком поздно и промедление в ее случае, вероятно, привело к летальному исходу.
Загадочная гибель 18-летней велосипедистки на ЧМ: очень много нестыковок
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Blick
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