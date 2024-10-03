«Интер Майами» Месси сыграет на КЧМ-2025 как представитель принимающей страны. Команда выиграла регулярку МЛС

«Интер Майами» сыграет на клубном чемпионате мира.

Клуб из Флориды досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС после победы над «Коламбус Крю» (3:2). Лионель Месси отметился в матче дублем.

Как сообщает Give Me Sport, трофей позволит «Интер Майами » получить место на клубном чемпионате мира, который пройдет в США летом 2025 года, в качестве представителя страны, принимающей турнир. Команда может принять участие в матче-открытии, который пройдет на «Хард Рок Стэдиум » в Майами.

Официальное подтверждение участия «Интер Майами» в клубном чемпионате мира может последовать уже до конца октября.