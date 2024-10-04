Дадонов забил за «Даллас» на предсезонке НХЛ – «Сент-Луису»
Евгений Дадонов забил за «Даллас» на предсезонке НХЛ – «Сент-Луису».
«Старс» уступили «Блюз» (3:4 ОТ) в выставочном матче.
35-летний россиянин открыл счет в первом периоде, отличившись в большинстве. Гол стал для него первым на текущей предсезонке.
Сегодня Дадонов (17:29, 2:46 – в большинстве, «минус 1») реализовал единственный бросок в створ (еще 1 прошел мимо) и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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