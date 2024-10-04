Евгений Дадонов забил за «Даллас» на предсезонке НХЛ – «Сент-Луису».

«Старс» уступили «Блюз» (3:4 ОТ) в выставочном матче.

35-летний россиянин открыл счет в первом периоде, отличившись в большинстве. Гол стал для него первым на текущей предсезонке.

Сегодня Дадонов (17:29, 2:46 – в большинстве, «минус 1») реализовал единственный бросок в створ (еще 1 прошел мимо) и допустил 1 потерю.