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Дадонов забил за «Даллас» на предсезонке НХЛ – «Сент-Луису»

Евгений Дадонов забил за «Даллас» на предсезонке НХЛ – «Сент-Луису».

«Старс» уступили «Блюз» (3:4 ОТ) в выставочном матче. 

35-летний россиянин открыл счет в первом периоде, отличившись в большинстве. Гол стал для него первым на текущей предсезонке.

Сегодня Дадонов (17:29, 2:46 – в большинстве, «минус 1») реализовал единственный бросок в створ (еще 1 прошел мимо) и допустил 1 потерю.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
logoСент-Луис
logoДаллас
logoЕвгений Дадонов
logoНХЛ
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